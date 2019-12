Fascinerende clash of cultures tussen gewone mevrouw Angela de Jong die voor gewonemensenkrant Algemeen Dagblad de hele dag naar gewone televisieprogramma's kijkt en mr. dr. Thierry Baudet die bekent al veertien jaar geen televisie meer te hebben. VEERTIEN JAAR MENSEN. Dat betekent dat Baudet al die geweldige programma's zoals Oh Oh Cherso Seizoen 1, Oh Oh Tirol, Oh Oh Cherso Seizoen 3, Oh Oh Daar Gaan We Weer!, In Love With Sterretje, Barbie's bruiloft, Barbie's baby, Huisje Boompje Barbie, Samantha en Michael willen rust in de tent!, Samantha en Michael doe effe paranormaal, Samantha en Michael houden zich Thai, Samantha en Michael nemen er nog eentje, Samantha en Michael enkeltje Torremolinos, Samantha en Michael scheiden ermee uit, Jokertje's jawoord, Everybody LovesJoey, Sterren Springen en de WK-finale darts 2007 Van Barneveld tegen Taylor niet gezien heeft. Kan iemand ons uitleggen waarom je dat zou willen missen?

Kan iemand ons uitleggen waarom je zo kijkt?