2020 wordt kennelijk het jaar van Bridget Maasland (jammer mensen voor wie 2020 ook het jaar zou moeten worden, want nu is hij van Bridget, die 'm heeft geclaimd), maar 2019 was toch wel een beetje het jaar van Nick Cave. Verraste de wereld met het fantastische Ghosteen met onder meer het fabelachtige Bright Horses (na de klik) en we zagen 'm met z'n Conversations-tour schitteren in het Amsterdamse Concertgebouw. De dood van z'n zoon heeft er in ieder geval niet voor gezorgd dat de grote meester stil is gaan zitten, want naast z'n prachtige studioplaten komt-ie in 2020 gewoon weer drie keer naar Nederland. Als kerstcadeautje gooit hij online een volledig concert, weliswaar opgenomen in Kopenhagen, maar voor welhaast religieuze ervaringen maakt tijd en plaats helemaal niks uit. Fuck de islam c.s., muziek is ook in 2020 onze religie.