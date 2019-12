Je kent het wel, je hebt het wel even gehad met de familie en met Kerstmis hebben je kroegmakkers ineens 'verplichtingen', terwijl je toch van plan bent je innerlijke wolf de sporen te geven. In je zoektocht naar vermaeck kom je in de Uitagenda's niet verder dan een aantal schrale kerstmarkten en van die achterlijke winterfairs als de geconstrueerde gezelligheid van het Amsterdamse Winterparadijs, in de markt gezet door de op drie na beste coach van The Voice of Holland (Lil' Kleine), de ex van Wendy van Dijk (Xander Dinges) en de vriend van Nicolette Kluijver (geen idee). Nou, als je dan tóch dood gevonden moet worden, dan maar ergens waar het wél leuk is! Daar gaan we, wie zelf ook leuke tips heeft, gooi ze maar lekker in de comments.

Cursus houten dildo's maken

Het nachtkastje aan mans kant, dat is toch een beetje de verloren zoon in het huis. Goed, er ligt een boek van dr. Sid Lukkassen op, maar wat erin ligt, dát telt. Voorlopig niets, maar daar komt gelukkig verandering in, allemaal dankzij de geweldige cursus 'houten dildo's maken' in Nijmegen. Voor de één een cursus, voor de ander een opfriscursus, voor onze Spartacus gewoon woensdag. Noem ons een cursus waarbij je een aandenken krijgt waarmee je de rest van je leven je innerlijke zelf kan masseren en je bent een ware kampioen. En HO, niet te plat denken, want het is ook heel veelzijdig allemaal. Sommige mensen maken een spits object, anderen weer een heel grote en weer anderen gaan helemaal full-variatie met een lekkere buttplug. Enfin, omdat 1995 het jaar was dat de grap voor het laatst werd gemaakt brengen we het maar weer even in herinnering: Halina houdt van rubberen dildo's en Carice van houten.

Ligconcert in de Alkmaarse kerk

Handig, voor het uitproberen van je bij Tip 1 vervaardigde dildo: het ligconcert in de Grote Kerk van Alkmaar. Je neemt een matje mee, je zoekt een plekje uit, je denkt aan Maria en je steekt die dikke dildo erin. Of je denkt aan Jezus, wat kan ons het schelen.

Zichtkeuring Postduivenhoudersvereniging Den Helder

Genoeg over dildo's, tijd om te praten over de rauwe wereld van de seks. En wel bij de zichtkeuring van de Postduivenhoudersvereniging Den Helder. Bij voldoende deelname is er een viertallenshow en we hoeven jullie niet te vertellen hoe het eraan toegaat bij een viertallenshow. Men neme een oude doffer, een jonge doffer, een oud duiffie en een jong duiffie, men gooie ze in een kooi en dan maar kijken wat er gebeurt, en dan geeft een keurmeester daar ook nog eens cijfers voor. Heel erg kinky allemaal.

Kerstworkshop Heel je Hart

Het is een soort retraite, deze workshop voor mensen die zeer goed in hun vel zitten. Met Primal Rebirth therapie, elementen uit de traumaheling en systemisch werk kom je he-le-maal tot jezelf, een soort ayahuascasessie zonder de ayahuasca. Even de boel de boel, want de vakjes van je Decemberkalender kun je met terugwerkende kracht ook nog wel later openkrassen natuurlijk.

Een 10 over rood-biljarttoernooi

Biljarten, wie is er niet groot mee geworden? Wij niet, maar we zijn nooit te oud om te leren. Overal in het land vinden tijdens de kerstdagen '10 over rood'-toernooien plaats. Hier zoeken. "Bij de acquitstoot ligt de speelbal op het benedenacquit, de rode bal op het bovenacquit en de andere aanspeelbal op het middenacquit. Winnaar is de speler die het eerst volgens de specifieke regels 10 caramboles heeft gemaakt", zegt Wiki. Dat doe je dan tegen mannen met namen als John (spreek uit: Sjon), Wim en Rinus, kerels die allemaal een bijnaam op alliteratie hebben: Snuggere Sjon, Witte Wim, Rooie Rinus. Mooi meegenomen: je drinkt 100 bier en aan het einde van de avond ben je helemaal vergeten dat je geen vrienden hebt.

Cursus Mindfulness

We wilden ons bij de Buurtkamer Corantijn eigenlijk inschrijven voor 'de workshop van Wies over de menstruatiecyclus en de overgang' omdat wij ons ook weleens identificeren als een prachtige en krachtige vrouw in de bloei van haar leven met een gezonde Heel Holland Bakt-verslaving, maar die cursus is godverdomme helemaal niet tijdens Kerstmis. Dus doen we maar een gooi naar de cursus Mindfulness, gegeven door ene Betty, die we niet kennen maar het lijkt ons nu al een totale winnares. De cursus begint helaas pas om 11.00 uur, maar dat geeft ons mooi de tijd want langer depressief in bed te blijven liggen en na te denken over de zin van het leven. Na afloop van de cursus Mindfulness nippen we allemaal aan godendranken koffie en thee en als we daarna nog steeds geen fut hebben om de honkbal uit het park te slaan kunnen we er net zo goed mee stoppen.