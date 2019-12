Het gerechtshof in Rotterdam heeft de Antilliaanse Proefprocessisser ontslagen van alle rechtsvervolging en daarmee het sisverbod in Nederland verboden. Sissen mag dus gewoon. Of meer precies gezegd: "Hey mooie dame, je ziet er goed uit" of "Hey, mooie dames. Waar gaan jullie naartoe?" of "Waar komen jullie vandaan? Kom mee naar de South-Side" of "Hey schatje, ga je nu al weg? Blijf nog even met me" zeggen en/of in de richting van een of meer vrouwen de lippen tuiten en/of kusgebaren maken MAG GEWOON IN NEDERLAND ONS VADERLAND. Hele uitspraak DAARRR.