Totaalchaos in Nederland door Boze Boeren die overal in het land staan te fijnstoffen met hun meegebrachte barbecues. Half Nederland staat vast, mist vluchten en daarmee miljoenendeals. Maar dat moet dan maar, voor de goede zaak, en Het AGV-tje om 1800 uur. En dan moet de avondspits nog beginnen. ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor vertraging in de avondspits. Later meer.

DOM66: Rob Jetten snapt symboliek niet

Update: Links bolwerk Leeuwarder Courant belaagd

LIVE: NOS-verslaggever krijgt FAKE NEWS sticker opgeplakt

Update: Auto botst op trekker in Eindhoven

Raar: Dat is Arnhem, niet Eindhoven

Update: Kleuter Klaver aan het stampvoeten om een spoeddebat

FAIL. Geen spoeddebat

Huilie: Journalisten boos op boeren wegens sticker

Dienstmededeling. Er gaan van af nu slotjes op eerdere boerentopics wegens algehele overzichtelijkheid en een tsunami aan trollen en stikstofsalafisten die vanuit (Brusselse) fractiekamers de publieke opinie aan het aanranden zijn.

VERZOEKJE: AUB niet spookrijden op de A12

LOLOLOL

Aw... liev

Kijk. Zo zet je iemand op de trein