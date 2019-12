In 2050 staat letterlijk half Nederland onder water, dus het is tijd dat Nederlanders hun oorspronkelijke lot vervullen en Volksduitsers worden. En wel op uitnodiging van Die Grünen. Claudia Roth, een van de zes vice-voorzitters van het Duitse parlement zegt namens haar partij dat "als klimaatvluchtelingen naar Duitsland komen, ze ook direct een Duits (en dus EU-)paspoort moeten krijgen. Ook andere ontwikkelde landen zouden de deur wijd open moeten zetten voor deze groep. De Groenen schatten dat tot 2050 zo’n 140 miljoen mensen ontheemd zullen raken vanwege het klimaat." We kunnen meestal niet eens aantonen of iemand wel werkelijk door een oorlog ontheemd is geraakt, laat staan door een bepaalde droogte/overstroming én toon dan nog maar eens aan dat het door 'klimaatverandering' komt, dat al dan niet door mensen veroorzaakt is. Kortom, uitstekend plan en hoogste tijd dat Europa ook eens wat doet voor de rest van de wereld.