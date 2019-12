De boeren staan met hun groene rossen in Amsterdam. Dat zal een vreemde gewaarwording zijn, voor alle avocadovreters die nog nooit buiten de Ring A10 zijn geweest. De zogenoemde 'tractoren'! Op de Dam! Veel overlast heeft de Amsterdammer echter niet van de boeren (en vissers): er verzamelden zich slechts 25 28 trekkers in 's lands bekendste toeristenlokdoos, en de Dam is normaal gesproken toch al een hellevuur waarin Amsterdammers die zich er wel wagen eeuwig zullen branden. En net toen we dachten dat de warming-up voor 18 december met boerenbrunch op de Dam heel erg sympathiek is, blijken de Braboboeren op weg naar Eindhoven Airport om daar de boel eens even lekker te gaan ontregelen. Er waren vierhonderd trekkers aanwezig bij het provinciehuis in Den Bosch en het leeuwendeel kart nu via de A2 naar Eindje. Voor de boerengunfactor niet zo'n heel goed idee om een luchthaven plat te leggen, al lijkt het ons wel weer heel grappig als de Feyenoord-hooligans die gisteren in Portugal waren tegelijkertijd komen landen. Later meer.

UPDATE: ME ook onderweg.

UPDATE: Politie heeft weg geblokkeerd.

UPDATE: Sommige boeren zijn verkeerd gereden.

UPDATE: Iedereen staat vast bij het vliegveld.

UPDATE: Boeren weer naar huis, wij gaan zuipen.



Kiek dan wa' gezellig vanochtend!