Boeken, wij hebben ze, al ontbreekt de Koran in onze inloopboekenkast genaamd 'toilet'. Spartacus heeft namelijk de onhebbelijke neiging dikke pillen te gebruiken als voetensteuntje, want anders komt hij op de plee niet met de beentjes op de grond. En nu hebben we ons ooit laten vertellen dat moslims het niet okee vinden als je op praktische wijze gebruik maakt van het woestijnlopershandboek. Nu dit weer: het Amsterdamse DENK-raadslid Arthur Numan maakt zich druk om een versje van de Koran op de grond in een NH Hotel. WANT MeNsEn StAaN ErOp. Nu zou Numan zich ook druk kunnen maken om de teksten in de Koran (homo bah bah bah, ongelovigen op de brandstapel, joden stom) maar we weten inmiddels wel dat sommige mensen nou eenmaal het recht hebben verworven om gekwetst te zijn; dus waarom niet jammeren, er buigt vanzelf wel iemand. We wachten rustig op de 'konijn-in-oranje-overall-kijkt-in-koplampen'-excuses van NH en tot die tijd veel plezier allemaal met de draad, na de klik, met A. Nanninga als winnares.