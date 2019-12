Schokkend nieuws hoor, van de pagina's 1, 8 & 9 uit de Robert van de Griend-bode. In 2008 telde het islamitisch basisonderwijs 9.324 leerlingen, in 2018 telt het islamitisch basisonderwijs 15.078 leerlingen. En daar is dan een heel artikel niksigheid aan opgehangen, plus een stuk over een school in Zeist waar het zo gezellig is. In Nederland, waar op iedere straathoek een genderneutrale plee komt, bejubelen we scholen waar homoseksualiteit haram is, waar de jongens en de meisjes in veel gevallen niet naast elkaar mogen zitten, waar het niet de bedoeling is dat ze vrienden zijn (lol, deze site), met aparte ingangen, apart gymmen, kledingvoorschriften, hoofddoekjes en meer van dat soort vrouwonvriendelijke ellende. Fuck onderwijs op religieuze grondslag en fuck islamitisch onderwijs al helemáál.

Euh nee dit is de omgekeerde wereld (I)

De kinderen van Maryam zaten eerder op een christelijke school. Tijdens Palmpasen moesten ze verplicht met een kruis in hun handen lopen. Er was daar weinig begrip voor andersgelovigen. "Terwijl moslimouders op kerstavond met de lekkerste gerechten kwamen en met Sinterklaas hielpen inpakken", zegt Maryam.

Euh nee dit is de omgekeerde wereld (II)

"Doordat ze op school hun identiteit goed leren kennen, staan ze later sterker in de maatschappij. Dat draagt bij aan een goede integratie."

Euh nee dit is de omgekeerde wereld (III)

Gezamenlijk bidden gebeurt vanaf groep vijf. Meisjes wordt vanaf die leeftijd geadviseerd een hoofddoek te dragen. Dat heeft een praktische reden, zegt Salihi. "Ze hoeven dan niet speciaal voor het gebed hun hoofddoek op en af te doen. Vanuit pedagogisch opzicht heeft het ook een voordeel: iedereen is gelijk."