Bosma Terugkijk Service: 'Schaf omroepverenigingen af'

De NPO is een criminele organisatie die belastinggeld witwast met vliegprogramma's, reisprogramma's, spelprogramma's, ik-vorm-programma's, eenzijdige babbelprogramma's, betuttelprogramma's, beleerprogramma's, propagandaprogramma's, nepnieuwsprogramma's en omvolkprogramma's. Het werkt ongeveer zo: Je graait 800 miljoen taxpoet per jaar. Dat stop je in een "format". Dat "format" laat je vervolgens door je eigen productiebureau uitvoeren. En dan betaal je iedereen dubbel uit voor bewezen diensten. Iedere dag kerstmis, met jackpotverdubbelaar! En als de politiek met een kaasschaaf over je inkomsten wil, dan laat je die waanzinnige heks Shula Rijxman rare populistische dingen over Brexit gillen om te voorkomen dat je begroting ter waarde van het BNP van een klein Afrikaans land wordt ingeperkt tot het BNP van een iets kleiner Afrikaans land. De overige media spelen graag met je mee, want die zijn allemaal in handen van door Brussel kapotgesubsidieerde Belgische uitgeefhuizen. Enige remedie tegen de NPO, is een tientje per maand voor Netflix/Disney+/Amazon/AppleTV+, en af en toe een shotje Martin Bosma. Die ALS ENIGE... enfin. LIVE!