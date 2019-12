Raarrr. De Raad van State heeft altijd wat te zeiken over wetsvoorstellen. Dit is niet goed, dat is verkeerd, zus klopt het niet en zo is het fout. Maar nu D66 het Nederlands EU-lidmaatschap in de Grondwet wil zetten, is de club van Thom de Graaf (D66) opeens 'positief'. "De Raad van State is positief over het voorstel van D66 om het lidmaatschap van de EU in de Grondwet te verankeren. Het lidmaatschap hoort zonder twijfel tot 'een van de hoofdelementen van ons staatsbestel', aldus het adviesorgaan." Kees Verhoeven staat al te trappelen om de wet op referendumafschafsnelheid door de Kamers te jassen. Nu kunnen wij natuurlijk allerlei argumenten aanleveren waarom dit een gevaarlijk idee is, maar wij zijn nu eenmaal de kwaadsten niet. Dus Kees. We weten het goed gemaakt. De EU mag van ons in de Grondwet, op één voorwaarde. Dat er eerst een referendum over komt. Deal?

IN ANDER D66-NIEUWS: D66 nu opeens tegen lachgasverbod van kabinet waar D66 in zit.



