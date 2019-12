Nu al enorm veel zin in de analyse van Valentijn 'hup Ajax' Driessen in De Telebelg - trots mediapartner van AFC Ajax - morgen. Zou Valentijn met de botte zaag door de keuzes van Ajax-trainer Erik ten Hag gaan of gaat Valentijn gewoon met de botte zaag door de keuzes van Erik ten Hag? Het zou allebei zomaar kunnen: Ajax staat in de Champions League namelijk op de rand van alles. De rand van overwintering (winnen of gelijkspel) en de rand van pure ellende in de voetbalhel (verlies). In het kader van omgekeerde Telegraaf-logica kiezen wij sportnationalistische sujetten ongezien de kant van Ajax, de allerbeste Nederlandse club in de Champions League sinds Ajax vorig jaar. HUP HOLLAND HUP, en Quincy Promes ook maar Quincy Promes. Alles komt goed, en wie meer is van wedstrijdjes met maar één sterrenteam HIER het debat over de mediawet met Martin Bosmaspor.

UPDATE 24" - Geknooi bij Ajax. 0-1 Rodrigo

UPDATE: Scheidsrechter is trouwens Clément Turpin. Dat is een dildo met een fluit. Daar gaat Ajax nog veel last van ondervinden, vanavond.

UPDATE: Noa Lang is ook niet de nieuwe Messi

UPDATE: Doet Tadic eigenlijk mee? Dat is toch de aanvoerder?

UPDATE: Rust. Bij Ajax spelen er een paar onder hun niveau en er zijn er een paar die helemaal niet meedoen. Met 8 tegen 11 houdt het wel op.

UPDATE: Geen zorgen Ajacieden! Siem de Jong is begonnen aan de warming-up.

UPDATE: Dizzy Blind gaat er ff bij liggen, gaat naar de kant en komt weer terug. Weird.

UPDATE: Noa Lang, die nog zo'n grote bek had over 'dit niveau blabla', mag ff wisselen Pietertje. KJ Huntelaar moet de verlosser worden.

UPDATE: Dat Valencia kan er echt geen reet van, trouwens.

UPDATE: Haha die scheids. Zeiden we toch.



UPDATE: EINDE. Ajax ligt eruit.



UPDATE: Waarom Veltman nog basisspeler is, we weten het even niet. Donny kan zijn transfer naar Real Madrid ook even on hold zetten, want in dit soort wedstrijden moet je er wel staan, maat. Álvarez, dat is het niet. Ziyech kan het niet alleen. Tadic jongen, WAAR WAS JE? Noa Lang met je grote waffel. Mazraoui met je opgeheven vingertje. Erik ten Hag met je late wissels.

Zin in De Telegraaf morgen

Opstelling

Props