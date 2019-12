Zijn de vijanden van onze vijand onze vrienden? RTL Nieuws heeft een filmpje gemaakt met Oekraïense militair Dima, die geholpen heeft om de Russische MH17-verdachte Volodymyr Tsemach over de linies te smokkelen, waarbij hij een been verloor. Dapper, en bedankt, maar we hebben er weinig aan: Oekraïne ruilde Tsemach voor wat eigen makkers. Nu zit-ie in Rusland, en die geven hem niet terug. Wat ook opviel: bondgenoot Dima heeft nogal wat dubieuze tekeningetjes op lijf & kunstleden. Swastika's, SS-runen, dat soort werk. Kudo's voor RTL dat ze er naar vragen, want de tribale oorlogsoligarchie Oekraïne is bepaald geen vrije & blije bondgenoot aan de progressieve bedelketting van Brussel. In het filmpje verklaart-ie dat 'zijn voorouders deze symbolen ook al gebruikten'. Nou is het hakenkruis inderdaad al eeuwenoud en nog geiniger: de allereerste werd ooit in Oekraïne gevonden, stamt uit de prehistorie (jaja, we leren nog eens wat hier) en had dus niets met het moderne fascisme van doen. Maar tenzij Dima's voorouders bij de SS zaten, is het smoesje over die runentekens achterop zijn nieuwe been wel erg dun. Want dat logootje hoorde gewoon bij het duistere designpakket van bepaalde Duitsers in een zeer specifiek tijdperk. Maar hee. Nazi of nie. Het echte tuig. Dat blijven de Russen.

Ook weer opgehelderd