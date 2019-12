Het OM is boos op Rusland, dat weigerde de door onze Oekraïense """vrienden""" op het vliegtuig gezette MH17-verdachte Tsemach aan Nederland uit te leveren. "Rusland heeft niet meegewerkt aan de uitlevering van MH17-verdachte Vladimir Tsemach, ondanks herhaalde verzoeken van het Openbaar Ministerie en minister Blok van Buitenlandse Zaken. Dat schrijft het Openbaar Ministerie in een brief (en in een persverklaring, GS) aan de nabestaanden." De Russen vegen dus weer eens hun geopolitieke reedt af met de Nederlandse diplomatie. Dat zag niemand, behalve iedereen, aankomen. Ondertussen heeft deze knakker voor niks zijn been en zijn kameraad verloren en is de Onderste Steen nog steeds niet boven. Maar gelukkig hebben we wel een livestream.