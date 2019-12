Geuzenlist! Boven Breda is vandaag een vliegtuigje opgedoken, met een sleep erachter waarop verwezen wordt naar een website. Daarop staat een tamelijk dun manifestje waarin PvdA-burgemeester Paul Depla vriendelijk wordt verzocht het Turfschip over de Brede Aa te nemen, en weldra op te zouten uit de Baronie. Houdoe en de groeten aan De Partij. Het is een beetje een laf paginaatje, want anoniem. Ook wordt niet helemaal duidelijk wat Depla precies misdaan heeft, anders dan "beroepspoliticus" zijn (en welke niet, in dit land?), en een weinig integer verleden te hebben. Wat dat laatste betreft. Alhier kennen wij de heer Depla natuurlijk nog zeer goed uit "het fietsenhok".

Het was immers uw weblog GeenStijl.nl dat in de nadagen van 2007 onthulde dat de heer Depla, toen nog wethouder te Nijmegen, hele nauwe banden onderhield met een concullegaatje van vvd. Dat alles onder de kop (sorry voor het oraal oprakelen, Paul) 'PvdA-wethouder oraal bevredigd in fietsenhok'. Werd best wel een rel, Depla moet zijn biezen pakken. vvd-collegaatje ook, enfin: lang geleden, who cares. Depla eindigde met wat omwegen in Heerlen, waar hij als burgemeester de vvd (met name Opstelten) stevig uitdaagde door de wietteelt te willen legaliseren. Vonden we tof, dus stuurden we destijds (we spreken 2014) VanLeeuwen die kant op. Tikje ongemakkelijk filmpje, gezien alle voorgeschiedenis, maar enfin. Sympathieke stunt van de PvdA'er, vonden we, en dat vinden we nog steeds.

Wat ambities betreft, moet Breda meer lef tonen, zei Depla ooit, en dat willen we zijn anonieme opponenten ook meegeven. Prima om van 'm af te willen - het is ook wel echt een iets te vlotte jongen, hè, die gesjeesde sociaaldemocraat - maar dan wel met open vizier. Nu kan die sleepstunt net zo goed een geintje van de lokale drugsbaronie zijn (Depla is een uitgesproken opponent, en daarin nog best dapper). Maar een burgemeester dumpen omdat ie zich twaalf jaar terug door iemand van de tegenpartij liet plezieren, lijkt ons niet echt een doorslaggevend argument. Oftewel: niet van dat laffe. Want zo is het heel makkelijk om Team Depla te zijn.

Bovendien wordt er in Breda al genoeg wachtgeld opgesoupeerd door Klaas Dijkhoff.

2014. Depla stapt in de wietteelt