Voorpretvideootje

De laatste 55 laps van het jaar. Nog één keer smooth operator Sainz zingend over de boordradio, nog één keer het sympathieke geklungel van Grosjean gadeslaan en nog één keer Lewis the Lambaster op iedereen en zijn auto horen mopperen om zichzelf sneller te maken, terwijl we proberen om uit de gelatenheid van Seb Vettel te concluderen dat hij de F1 echt elk moment vaarwel kan zeggen wegens algehele onverschilligheid en verveling.

Polesitter Hamilton is al kampioen, het enige dat vandaag telt is dat Verstappen 11 punten meer moet halen dan die pruillippende jankmonegask in het rode autootje (zijn nemesis in het komende decennium), om achter Bottas als derde te eindigen in het algemeen klassement. Startend vanaf P2 (en LEC vanaf P3) heeft ie in ieder geval de beste uitgangspositie want de Bulls pitten sneller dan iedereen en de strategen van Ferrari roepen altijd halverwege de race (als alles weer eens niet gelukt is) "vie swietsj toe plen B. Plen B", waarop je Vettel existentieel hoort zuchten terwijl papkindje Leclerc in zijn helm sputtert.

Maar we dwalen af. Lichten uit in Abu Petrodollari om 14u10, laatste keer tandartsstoel op Ziggo Sport, Autobahn livetweets na de breek wie het allerbeste Britse commentaar wil horen, zoekt een Sky-stream, of heeft allang zijn F1TV seizoenspas verlengd voor volgend jaar. Want zowel Max als de Honda-motor blijven bij Red Bull dus volgend jaar gaat de Nederlander Limbobelg écht meedoen voor het kampioenschap, inclusief een thuisrace tussen de rugstreeppadden, stikstofsandalen en zandhagedissen op Zandvoort. Vroem!

Raar circuit wel, daar in Arabistan