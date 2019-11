Onbevestigd. Plus meerdere gewonden (drie) bij steekpartij in Grote Marktstraat in Den Haag, in of bij de Hudson's Bay, waar het heel druk was wegens Black Friday. Er is een klopjacht gaande op een lichtgetinte verdachte van 40-45 jaar, die een grijs joggingpak en een zwarte jas draagt. Later meer.

Update: Politie vraagt om info en beeldmateriaal.

Update: Slachtoffers "willekeurig gekozen".

Update: Mes veilig gesteld bij plantenbak.

Update: Aanhouding was idd vervelio. Dader nog voortvluchtig.

Update 22:00 uur: Politie trekt signalement in. "Alle scenario's nog open."

Update 22:55 uur: Slachtoffers steekpartij alledrie minderjarig.

Update 23:15: Gerucht dat iemand is overleden is niet waar. Kop aangepast.

LIVESTREAM

Beelden aanhouding van iemand

Hiero Politie. Beeldmateriaal