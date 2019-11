Kijk. Dit is Sophie Hilbrand d'r uitgewoonde NPO-navel. De rest van de foto van een naakte Sophie Hilbrand met een vis (om te protesteren tegen "overbevissing") hebben we weggelaten. Want het klopt niet. Die overbevissing. Er vinden vreemde zaken plaats in de Noordzee (bruinvissen massaal dood door aanleg windmolens, zeevogels massaal dood door windmolens) Maar zeevissen massaal dood door overbevissing door Noordzeevissers, dat klopt niet. Nederlandse vissers zijn weer massaal boos, en terecht. Was vorig jaar rond deze tijd ook al bal. Toen met een NAAKTE DOMME YOLANTHE. De enigen die in de Noordzee aan het overbevissen zijn, dat zijn de zeehondjes. En er zijn heeeel veeel zeehondjes in de Noordzee. Kijk, hier liggen die gemene overbevissers uit te buiken op De Razende Bol, bij Texel. Aanlijnen die zeehonden!

Update: Zaakje STINKT ook nog eens