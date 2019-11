Over Zwarte Piet. In heel Europa

Sinds gisteren online en beschikbaar voor alleman. Pagan Europe. Voor iedereen die zich nou eens echt in Zwarte Piet wil verdiepen. Waar-ie vandaan komt. Waar zijn huis woont. Hoe zijn neefjes in de rest van Indo-Europa het doen. Pagan Europe. Schitterende beelden van oeroude winterfeestrituelen. Gefilmd van Hier tot Iran, en in de bergen van Centraal-Europa tot Zuid-Spanje en Italië. En zelfs bij Joop-scribent Han van der Horst thuis, die heel veel boeken heeft, en derhalve een wijs man moet zijn. Pagan Europe. Jongens, waar hebben we het over? Met je blackface en je kolonialisme? Die knakkers met hun zwarte gezichten waren er al toen wij nog in berenvellen rondliepen en de Romeinen Ons Land uit mepten. Komt dat zien, voor weinig. Pagan Europe. Lesmateriaal voor lagere scholen dit. Leer die jeugd nou eens wat.