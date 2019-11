Helaas. Vandaag geen regen. Wel pole position want ook zonder aquaplaning onder de banden is de snelle baan van Brazilië een geliefd bochtenwerk voor de Nationale Nederbelg in de Red Bull. Zolang ie tenminste geen "karma" tegenkomt op de baan, want dan zien we papa's karakter in het snelste jochie van Nederland, en dat is geen winnende mentaliteit. Maar wel vanaf P1, vóór Seb & Lewis. Vierde tijd was voor dat frambosische kakventje uit Monaco, maar die heeft een nieuwe motor in zijn Ferrari laten sleutelen en moet dus een hoop extra brandstof bijmengen om tien plekken grid penalty te compenseren alvorens ie een gevaar kan zijn voor Max. Het is dus eigenlijk heel simpel: de enige bedreiging voor Verstappen, is Verstappen. Maar als ie zichzelf met rust laat, lonkt de derde zege van dit seizoen. Beeld bij de zingende zagen van Ziggo of via een stream, livetweets uit de garagebox van de ouwe buurjongens van Autobahn na de breek. Vroemvroem!