Peilings. Al het tumult en gedoe rond de maximumsnelheid op de snelwegen kost de VVD maar twee zeteltjes. Maar 2 zetels (!). Dat die gezellige vroempartij inmiddels definitief door GroenLinks bestuurd wordt, blijkt wel als we even doorscrollen bij Maurice de Hond (pdf). Maar slechts een schamele 39% van de eens zo liberale rechtervoetVVD-ers vindt het echt een rotmaatregel. Nou, kom er maar in met die 80.