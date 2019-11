Last night in Sweden was het feest, want de nationale voetbalploeg won van Roemenië. Vraag ons niet hoe het kan wegens ingewikkeld maar door het verlies van de Roemenen speelt Nederland op het EK van 2020 (12 juni - 12 juli) drie groepswedstrijden in Amsterdam. Drie extra Koningsdagen! Honderdduizend dronken Oranje-fans op de Nieuwmarkt! Fanzones! Bier! Oranjepleinen! Straalbezopen Engelse weggooiers op de Wallen! Sfeerreportages! Nog meer bier! Optredens van artiesten als Danny Froger en André Hazes, die na zijn breuk met Bridget Maasland de liefde heeft gevonden bij Sonja Barend - dat is helemaal zijn vrouwtje, aldus Dré! Als bos wortelen verklede mannen van 51! Commentaar van Sierd de Vos! Nog meer bier! Recordomzet voor de horeca! De gemeente die alle fans zo snel mogelijk naar het vervelende ArenA-plein wil krijgen 'want daar zijn allemaal leuke dingen te doen'! Belanghebbende analyses van Pjèr 'Pierrot' van Hooijdonk! Hattricks van Calvin Stengs & Myron Boadu! Nog meer bier! Allemaal met dat ene doel: een rondvaart door de grachten en dit keer niet voor plek twee. Moeten we ons eerst nog effe plaatsen voor het EK en dat kan vanavond tegen Noord-Ierland. Hup Holland.

UPDATE 31" - Knuppeltje Veltman krijgt de bal tegen z'n klauw. Noord-Ier Davis knalt de bal over vanaf de stip. Onze voorhoede Rensenbrink/Cruijff/Rep Babel/Promes/Berghuis heeft nog niks laten zien.

UPDATE: RUST. Twee opvallende analyses naar aanleiding van de eerste helft. 1. Veltman is geen Messi. 2. Babel ook niet. Tot over een kwartier.

UPDATE: Man man man wat slecht. Okee Pröpper viel goed in. Maar zo'n Babel, waarom wordt die gast iedere keer weer opgesteld? Hij rent een beetje heen en weer, laat wat ballen van zijn poot springen en verder niks. Drama. En we hebben 17 miljoen mensen in dit land. Is Joël Veltman dan écht de beste rechtsback? Enfin. EUROPEES KAMPIOENSCHAP. Feest. Zin in bier.

UPDATE: Van Hooijdonk vond Babel 'een van de betere spelers van het Nederlands elftal'. Die heeft zeker stront in z'n ogen.