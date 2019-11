constaterende dat het kennelijk normaal is dat voor vuurwapen- en drugsgeweld veroordeeld tuigh, hier zomaar ons land binnen kan wandelen, constaterende dat dergelijk crimineel tuigh hier onze jeugd mag vergiftigen met opruiende muziek waar geweld wordt verheerlijkt en waar vrouwen voor 'bitch' worden uitgemaakt en het woord 'nigga' wordt gebruikt, constaterende dat dergelijke criminele lieden bijdragen aan inktzwarte jongerensubcultuur waar men elkaar voor een appel en ei van het leven berooft, constaterende dat onze politie en hulpdiensten ieder weekend weer de neergestoken/schoten lijken van jeugdigen mogen oprapen omdat de jeugd naar opruiende gifmuziek van Waka Flocka en Juaquin James Malphurs etcetera cum suis luisteren, verzoekt de regering deze buitenlandse actoren de toegang tot dit land te ontzeggen, en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie kan mede ondertekend worden in de comments.