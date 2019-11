"The Democrats want to take away your guns, your healthcare, vote and freedom." En ondertussen retweet Trump dit soort filmpjes. Nou, hebben we dat ook weer uit de weg, maar het zit dus als volgt. Eind september kondigde House Speaker Nancy Pelosi aan dat ze een onderzoek wilde naar een impeachment van Trump, omdat de Dems hem 'verdenken' van 'chantage'. Hij zou Oekraïne gedreigd hebben geld en militaire steun achter te houden, tenzij het land een onderzoek deed naar de mogelijke corruptie van Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden, die voor $50K per maand op de loonlijst van een Oekraïens gasbedrijf staat, zonder ook maar enige expertise te hebben op dat gebied.

De consensus/mening van Erik Mouthaan is op dit moment als volgt: De impeachment slaagt en Trump wordt daarmee officieel in beschuldiging gesteld. Máár, Trump kan pas daadwerkelijk afgezet worden als de Senaat daarmee instemt, en die Senaat wordt gedomineerd door Republikeinen. De Republikeinen hebben daar met 52 van de 100 zetels een meerderheid, de Dems hebben er 46. De laatste 2 zijn van onafhankelijken. Voor een daadwerkelijke afzetting van Trump zouden - derhalve - 20 Republikeinen voor zijn afzetting moeten stemmen, en die kans lijkt vrij klein.

Het onderzoekscomité wordt geleid door Democraat Adam Schiff en heeft afgelopen weken achter gesloten deuren getuigen gehoord en hun verklaringen opgetekend. Sinds gisteren herhalen ze dat gehele circus met dezelfde getuigen, maar dan in het openbaar. Waarom? "Omdat de Democraten denken nu een goed stuk tv neer te kunnen zetten. De verwachting is dat dezelfde getuigen opnieuw zullen verschijnen. (...) Ze hopen dat de getuigenissen op camera zodanig belastend zijn, dat Amerika zal zeggen: ‘Wat Trump deed in Oekraïne, dat kan echt niet’."

Nou, wat dat betreft doet DE MSM meteen een leuke duit in de zak. Want NBC nieuws schrijft dat "The first two witnesses called Wednesday testified to President Trump's scheme, but lacked the pizzazz necessary to capture public attention." En dan hangen de getuigenissen ook nog eens aan elkaar van "hearsay". Nou, paar drag queens erbij en Amerika is weer eens af.

Jongens wat een toestand

Waarschijnlijk meest spannende scenes ooit op C-Span

Best geinig