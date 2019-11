Twaalf miljoen. Da's bijna een ziekenhuis. Een stuk of wat starterswoningen. Een paar honderd daklozen die het warm hebben, tien dozijn handen aan een zorgbed, een dikke kalkoen + feeststol voor iedere sloeber bij 's lands voedselbanken danwel welgeteld 1 Matthijs de Ligt per jaar. De NPO - jaarlijks bijna 1 miljard soepsidie voor reisprogramma's, debiele quizzen, fake NOS Journaals en megasalarissen voor autocue-voorlezers - eist TWAALF MILJOEN van het kabinet voor het Songfestival volgend jaar mei. Dat geld heeft het Kabinet niet. Dat geld heeft u. Dus er gaat weer iets duurderder worden binnenkort, want Slob tekent gewoon bij het kruisje. Die TWAALF MILJOEN wordt trouwens niet uitgegeven aan het enorme leger aan vrijwilliger s gay bottom slaven in Rotterdam. Maar kennelijk aan presentatie-duo Doutzen Kroes en Michiel Huisman. De Tweede Kamer praat 25 november over het evenement. Zou zo maar kunnen dat het kabinet daar over valt. We bidden.