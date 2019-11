De dappere journo's Pleijter en Burger van Nieuwscheckers doen er al dagen het zwijgen toe. Dus doet de GeenStijl het maar. De foto onlangs in NRC Handelsblad bij een verhaal over Nederlandse koeien in Nederlandse stallen die bijdragen aan stikstof en ammoniak enzo is nepnieuws, RANZIGE BOEROFOBIE en virulente landbouwhaat. Er staat heel journalistiek "Getty Images " bij de NRC-foto. Maar het is gewoon een royalty free photo van een Thaise fotograaf, die voor weinig bij fotostockburo Dreamstime is op te halen. Fotograaf heet Suthep Onsrithong en we achten de kans klein dat Suthep ergens in een koeienstal te Noord-Holland, Friesland, Gelderland, Brabo en/of Zeeland heeft rondgelopen om urinerende runderen te fotograferen. Kortom: dit is weer hele gore framing van de randstadmedia die hardwerkende boeren proberen kapodt te maken. Ombudsman, zeg er eens wat van (via).