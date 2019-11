Hier volgt een bericht voor super stores en overige grootwinkelbedrijven. Niet dat we paniek willen zaaien. Maar we doen het toch. De grootscheepse plunderingen van uw winkels zijn nog maar net begonnen. Afgelopen week zagen we al dystopische toestanden bij de filialen van JD Sports en Lacoste, waar de jeugd van tegenwoordig even proletarisch kwam speed shoppen. En het is nog niet gedaan. Als we de WhatsApp en Telegram-kanalen mogen geloven worden de wintermaanden een grote Black Friday, met allemaal "jongeren" die vlak voor sluitingstijd nog even zo'n Canadese ganzenjas of een Armani komen halen. En nu worden ook al De Bijenkorf genoemd, en de Siempre in Almere. Kun je wel twee gorilla's met een V-tje op hun jas bij de ingang hebben staan. Tegen zo'n plunderende horde valt dan weinig te beginnen. Veel succes met de komende vergadering over beveilingsmaatregelen, en de keuze voor het weapon of choice. Wij zijn aandelen Heckler & Koch aan het kopen.