Nou, zit als volgt. Een man met "een zeer donkergetinte huidskleur" en een "vrij lang, fors en vadsig postuur" ging afgelopen 5 augustus ter hoogte van de Haarlemmersluis even helemaal Eef Hoos op een arme man die zijn unilateraal onteigende mobieltje terug kwam vragen. Ja, dat hoef je natuurlijk niet te proberen in Amsterdam, want daar geldt enkel nog het recht van de sterkste en dat win je dus niet van een vadsig postuur. Maar goed, bent u, of kent u iemand die aan het signalement voldoet? Gefeliciteerd dan, want je wordt toch nooit gepakt.