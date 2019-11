Al die protesten en demonstraties overal. Klavertje op krukken in de optocht van de leraren. Ook Rob Jetten is voor de leraren. Lolo Asscher ook. Dat trio ook helemaal gelukkig met de klimaatactivisten. Geert Wilders niet, maar hij staat op een heftruck bij de boeren. Thierry en Theo staan zelfs op het podium bij de boeren. SP'ers springen in de bres voor de Koerden. Denk vindt Koerden juist stom. D66 vindt boeren stom, en de bouwers vinden ze ook stom, maar Kick Out Zwarte Piet vinden ze daarentegen weer helemaal het einde, in tegenstelling tot Martin Bosma van de PVV, die KOZP stom vindt. En die maffe vvd'ers die op het Malieveld staan om de bouwsector een hart onder de riem te steken terwijl vvd'ers op het podium onder vuur liggen bij dezelfde bouwers - uiteindelijk doet de vvd ons allemaal in de kont. We zijn de draad effe kwijt. Maar hier is een handig Protest Malieveld Demonstratie Appreciation Topic. SGP en Dieren mogen niet meedoen wegens one issue, respectievelijk Jezus en beesten. Rood lijntje = vindt stom. Groen lijntje = vindt leuk. Geen dank.