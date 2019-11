Vandaag staan we nog even stil bij de stikstofcrisis. Want doorrijden mag niet meer van vrrrroempartij vvd. In ruil voor een lagere maximumsnelheid en autoloze zondagen, krijgen we helemaal niets terug. Allemaal vanwege het jarenlange stikstofgestuntel waar niemand (hallo Mark Rutte!) verantwoordelijkheid voor durft te nemen. Onze eigen kilometervreter Tom Staal gaat altijd vol gas. Of het nou zondag is, of gewoon een doodgewone dolle dinsdag in Den Haag.