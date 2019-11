Goedemorgen en welkom in 1973. Alleen is de oliecrisis ditmaal een stikstofcrisis, die weer het gevolg is van een politieke crisis. Na jaren van wanbeleid met stikstof, heeft een rechter aan de rem getrokken en nu zijn ze in Den Haag zo hard de macht over het bestuur kwijt dat de vroemvroem-coalitie van de vvd overweegt om op de A-wegen alle snelheden tot 100 terug te brengen. Ook de autoloze zondag komt terug staat op het lijstje proefballonnen waar Het Volk van Dit Land deze week om mag lachen, totdat het kabinet vrijdag een besluit neemt: de voorstellen die de minste hoon krijgen, worden eind van de week ingevoerd.

De Telebelg probeert ondertussen “onrust in vvd” op te stoken vanwege “heilig huisje” honderddertig waar de sloopkogel van het liberale opportunisme (een enorme bitterbal - red.) tegenaan gaat, maar wij weten wel beter: Rutte en Dijkhoff hebben helemaal geen heilige huisjes, die offeren enkel nog aan het altaar van het opportunisme. En hun houjebackbenchers durven daar echt niet tegenin te gaan. Die zijn de wieltjes van hun rolschaatsen al aan het smeren, voor de Stikstofloze Autoloze Zondagen van 2020! (En dan kan dodenweg N35 misschien alsnog aangepakt worden, want de eerste stikstofdoden vallen niet omdat er doorgebouwd wordt, maar omdat er niet gebouwd mag worden.)