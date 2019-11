Ehhh... Geachte Jetten-jeugd en overige puisterige Paternottertjes en toekomstige stagiaires van Kees Verhoeven. Dat plaatje dat gisteren bij dat topic over de VVD die de maximumsnelheid wel bespreekbaar wilde maken. Dat was niet echt he. Dat was een fotomopje van ons. Zeg maar nepnieuws, maar dan zo nep dat niemand het gelooft. We hebben 100 en en 130 weggegumd met extraspeciale software en er toen 60 en 70 neergezet. Want om te lachen, en om kenbaar te maken hoe totaalbelachelijk de stikstofpaniek van de VVD is. Dus hoe jullie het nu in je hoofd halen om te roepen: 90 kilometer is hard genoeg dan mankeert er wel wat aan je kokosnoot. Ga eerst je rijbewijs halen, dan praten we verder.