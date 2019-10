Nou moe, blijkt nu dus gewoon dat Femke Roosma een van de personen is die sinds 11 september 2001 zat opgesloten in een kelder in Ruinerwold! Helemaal gemist, die ellende in New York! En toen de cartoonisten van Charlie Hebdo op gruwelijke wijze werden uitgemoord omdat ze de profeet hadden beledigd zat Femke Roosma net ff opgesloten op een genderneutraal toilet. November 2015, de lichaamsdelen vlogen door de Bataclan en de concertbezoekers moesten onder de doorzeefde lijken schuilen om zelf niet afgeslacht te worden, maar het was Femke Roosma he-le-maal ontgaan. Frappant! Bij de ontploffingen in Brussel in 2016 was Femke Roosma nèt op vakantie in Barcelona, en juist toen er een wagen door de mensenmassa ploegde op de Ramblas was ze weer in Brussel!! Nou jaaaaaa zeg wat een TOEVAL allemaal. Theo van Gogh werd op de Linnaeusstraat omgelegd door een 'heethoofd' en in Manchester, de stad van de talentvolle voetballers, hadden die 23 mensen (onder wie veel kinderen) die werden opgeblazen bij het concert van Ariane Grande zeker wat verkeerds gegeten. Die filmpjes met die mannetjes in oranje overalls, nee daar weet Femke Roosma niks van, en toen de homo's in Raqqa van het dak werden gekletterd was Femke Roosma zich op de gaypride uit de naad aan het dansen voor de belangen van de LHBTI-gemeenschap - en dat allemaal op een GroenLinks-bootje! En bij die andere DER-TIG-DUI-ZEND PLUS terreurbewegingen in naam van Allah en de profeet was ze ook even andere dingen aan het doen dus ja, dan is het wel even schrikken als iemand de islam in verband brengt met terreur. Femke Roosma. Delete your fucking fractievoorzitterschap. Je bent een schande.

PS In Het Parool een stel opgefokte muzelmannen die smalend lullen over Femke Halsema en het Arabisch ophemelen als 'een van de wonderen van Mohammed' en dat wij ons allemaal weer eens niet genoeg aanpassen aan de import.