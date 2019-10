Het klimaat gaat naar de vaantjes en dat is volgens GroenLinks en de GristenUnie allemaal de schuld van het ziekenhuis. Daarom is het tijd voor (wij verzinnen dit niet) 'milieubewuste narcose'. "Ook de ventilatiesystemen die in de operatiekamers van ziekenhuizen 24 uur per dag draaien om de lucht er schoon te houden, mogen van GroenLinks en de ChristenUnie 's nachts wel eens worden uitgezet." Maar waarom daar ophouden? Mensen redden is sowieso hartstikke slecht voor de planeet. Iedere patiënt die levend het ziekenhuis verlaat is weer een dikke CO2-voetafdruk erbij. Kom op dan, Extinction Rebellion. Keten je vast aan die hartlongmachine, blokkeer die operatiekamer of gijzel een dokter. RED DE TOEKOMST. DOOD DE MENS!