Over de doden niets dan goeds, goed dat ie dood is

Heethoofd Abu Bakr Al-Baghdadi, bekend van tv, heeft het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. Uiteraard is het heengaan van deze gevierde staatsman niet aan de Haagse politiek voorbij gegaan. Een uitstekende gelegenheid voor onze koele kikker Tom Staal om met Tweede Kamerleden te reflecteren over belangrijke thema's als Het Leven, De Dood, geopolitieke spanningen en in de knop gebroken voetbalcarrières. Opdat zijn herinnering in onze harten moge voortleven.