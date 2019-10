Wat is dat toch met de mainstream media? In mensen die het niet zijn, zoeken ze de hele tijd de nieuwe Hitler: Trump, Orbán, Baudet... En in iemand die het wél was, zien ze een goede voetballer. Eerst werd de dood van Baghdadi maandag bij DWDD aangegrepen om een kwartiertje Trump te bashen, en bij Pauw wordt de genocidale religek geprezen als een doorgeleerde aanvoerder van een team “heethoofden”, die misschien wel bij Feyenoord had kunnen spelen, en waarvan zijn ouwe buurtje zegt dat het zo’n aardige vent was. "Het is heel goed gelukt om een mysterieuze, mythische figuur van hem te maken", zegt Sinan Can met een ondertoon die proeft naar bewondering. Maar wacht, er was wel een verschil met Bin Laden: dat was "een iconische figuur met een visie." (Ja, weet je wie ook...?)

*Niemand* aan de Pauw-tafel brengt te berde dat Abou Bakr Al-Baghdadi de islamitische leider was van een Kalifaat met een lokroep waar de meest moordzuchtige moslims op aarde naar luisterden (waaronder hónderden uit dit land), om ter plekke goed gedocumenteerd - niet zelden met trots, door zichzelf, in gelikte propagandabeelden - massamoord te plegen op andersdenkenden, ongelovigen en eenieder die niet snel genoeg bukte voor hun korannieke gesel. Zelfs de Moffen waren moreel meerderwaardig aan deze salafisten, want die hadden nog het laatste restje ethische besef om hun gruweldaden tegen de joden te verbergen, omdat ze wisten dat hun genocidale gedrag niet op instemmende stilte van de rest van de tafel zou kunnen rekenen in talkshows.

De Yezidi (en de Koerden) waren bij Pauw (weer eens) letterlijk Het Vergeten Volk (papier, ebook), en het is niet dat BNNVARA-medewerker Can niet weet hoe het in de Levant aan toe ging de afgelopen jaren: hij maakte zelf reportages in Koerdische IS-kampen, waar nu nog honderden, zo niet duizenden IS-strijders, hun vrouwen en hun kroost zitten waarvan we geen idee hebben waar, hoe en voor wat precies we die moeten berechten, en die met hun vergiftigde geesten sowieso nog jarenlang, misschien wel decennia, een last en een gevaar voor vreedzame samenlevingen zullen vormen. Abou Bakr, die een laffe bomgordelvluchtweg nam, died like a whimpering coward toen er een dappere Amerikaanse K9 op hem af stormde - en dat is alles waar we hem om zouden moeten herinneren.

Update: Ah, de Azijnbode toept over.

UPDATE: Schuldbekentenis: Pauwtweet met bovenstaande video VERWIJDERD. Screenshot, hieronder, hele item na de breek:

En nog dit