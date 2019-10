Service dog [Classified Name] gewond bij de biem toen de whimpering coward Al-Baghdadi geen licht meer zag aan het einde van zijn tunnel, en op het detonatieknopje drukte. Baghdoeidoei, haatvader van heilloze heethoofden*! Diensthond [Classified Name] is herstellende en weer inzetbaar. Schijnt, want ook allemaal classified en the Donald deelt alleen deze handsome headshot van het hondenbeest. Namens GeenStijl is er een doos roze hondenkoeken die kant op gegaan, met de hartelijke felicitaties en een poot van Joris (normaal geen hondenmens - red.) voor bewezen diensten in naam van de Zoete Wraak, de Seculiere Vrijheid en al het Goede, arf arf!