Ja, zitten de media toch maar weer mooi mee in de maag. Hoe kop je de in memoriam van de leider van de meest sadistische en gewelddadige moslimsekte sinds het internet? De Washington Post zette gister in ieder geval alvast de toon met "austere religious scholar at the helm of Islamic State, dies at 48.", en ook Bloomberg vond zijn levenswandel inspirerend. Nou, "He died ike a dog, like a coward", als we de president Ares mogen geloven. Maar goed, hilariteit alom onder #WaPoDeathNotices natuurlijk. En wanneer komen ONZE heethoofden eindelijk eens terug eigenlijk? Was volgens het kabinet uitgesloten, dus we verwachten ze voor de kerst nog thuis.

