Eerst Epstein en nu legt de CIA alweer een eigen asset om. NAAR VERLUIDT is IS-kalief Bagdhadi gisteravond in Syrië-West vlakbij de Turkse grens aan Trumps zeearend gevoerd. Commandant van de Koerdische SDF spreekt van een "Successful & historical operation due to a joint intelligence work with the United States of America." Ondanks dat de missie vanuit de nabij gelegen Turkse NAVO-basis in Incirlik werd gestuurd, was "Turkije mogelijk niet op de hoogte van deze Amerikaanse actie". Turkije ontkent dat nu overigens. Newsweek, dat de scoop bracht, schrijft dat "Baghdadi was killed in the raid, and the Defense Department told the White House they have "high confidence" that the high-value target killed was Baghdadi, but further verification is pending DNA and biometric testing. The senior Pentagon official said there was a brief firefight when U.S. forces entered the compound in Idlib's Barisha village and that Baghdadi then killed himself by detonating a suicide vest." Na de raid zou zijn compound nog eens gebombardeerd zijn om te voorkomen dat de locatie een altaar zou worden. Onderstaand drie vooralsnog ongeverifieerde filmpjes van de actie en nasleep. Trump heeft aangekondigd om 14:00 Nederlandse tijd een persco te houden, zeer waarschijnlijk over Baghdadi.

Nice.