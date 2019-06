Aha. De grote pleitbezorger van het ophalen van alle ISers Sinan Can is weer eens een keer in Syrië geweest om "Nederlanders" te filmen? Een tijd terug was hij ook samen met vader Hussein in een van die kampen. Vader Hussein bezocht daar zijn dochter Meryam - zijn ex-vrouw en zijn zoon waren daar al dood gegaan - een héél naïef meisje volgens Hussein, met een kind - of twee, dat weet ik niet meer - die "natuurlijk" naar Nederland gehaald moesten worden.

En nu dit 11-jarige jongetje uit Gouda weer - hij blijkt zelfs een paar woordjes Nederlands te spreken, och arme! - die daar bovendien gewoon zijn ouders nog heeft. Waar je dit kind ook plaatst, bij een pleeggezin of bij opa Klaas, een biertje zegt dat hij over een jaar of 7 volledig gaat ontsporen, misschien al eerder. Want is daar volledig "verkalifaat", zal zich gaan afvragen waarom zijn ouders niet mee mochten naar Nederland (dus die ouders gaan uiteindelijk meekomen, om dat soort problemen te voorkomen), en zal in het beste geval probleemgedrag gaan vertonen - agressiviteit, verslaving, criminaliteit - en in het slechtste geval radicalisering met risico op aanslagen.

Zucht........ we hebben het niet over "Nederlanders", we hebben het over aliens, gevaarlijke aliens, die ons haten, die weg zijn gegaan omdat ze onze westerse normen en waarden, onze vrijheid, onze democratie, onze moderniteit, onze seculariteit, haten. Het zijn onze vijanden, die hier niet thuishoren. En hun kinderen zijn hun verantwoordelijkheid, niet die van ons.

Ook Can uit weer de bekende mantra: "Ze verdienen een tweede kans", alhoewel hij het dacht ik in beginsel over die kinderen had, maar Pauw had moeten doorvragen wat er volgens Can dan met die ouders verder moet gebeuren. Volgens Can zitter er daar tussen de anderhalf miljoen en 2 miljoen van dit soort wezen. Allemaal recruteringsmateriaal voor toekkomstige ISers. We moeten wat voor die kinderen doen, zegt hij. Ja, wellicht, maar wél daar, niet hier. Hoe denkt hij dat het ooit gaat helpen om hier een paar honderd kinderen - op die anderhalf miljoen - heen te halen, omdat ze wat twijfelachtige links hebben met Nederland?

(En dat "arme" kalifaatjongetje zelf? Gevraagd naar wat hij mist of niet heeft in dat kamp: een mobieltje. Dat is, in a nutshell, waar het ze allemaal om te doen is: gratis sociale huurwoningen, gratis toegang tot state-of-the-art voorzieningen, en natuurlijk, gratis geld. En ze gaan het allemaal krijgen ook, dat is het erge).