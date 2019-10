There are two types of Sinterklaas in this world

De ene Sinterklaas is mordicus vóór roetveegpiet en deelt om zijn doel te bereiken wat doodsbedreigingen en kankerlulletjes hier en daar uit. Helaas is Erik van Muiswinkel niet langer onder ons, rip. De andere Sinterklaas is tégen roetveegpiet en klimt alleen op de rug van Amerigo met zwarte makkers om zich heen. Zoals in Veenendaal, alwaar de gemeenteraad heeft besloten dat Pakjesboot 12 dit keer samen met een clubje veegpiemels vanuit de grauwe krochten van Amsterdam komt aanvaren. Daar heeft de organisatie van de intocht helemaal geen zin in, want de Sint komt al eeuwen vanuit Spanje met zijn zwarte pieten en dus kapt-ie er gewoon mee. En zo ettert het maar door, en zo is er weer een dorp tot op het bot verdeeld, en zo valt er weer een druppeltje polarisatie in de toch al volle emmer, en zo gooit ergens in Amsterdam een tevreden actievoerder een paar extra snacks in de airfyer.