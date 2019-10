Zeven seconden video, een wereld van leed er achter. Ergün Senarabaci, "Ergün S." voor andere media, de (vermoedelijke, maar laten we maar uitgaan van yes) moordenaar van de vijftigers Gina en Marinus uit Slochteren, heeft dan toch zijn gedwongen opname. In een ziekenhuis, niet in een GGZ-kliniek. En vanwege een politiekogel in zijn poot, niet vanwege zijn psychoses. Hij zat al in een traject voor gedwongen opname bij GGZ Delfland, maar helaas moesten we het kalf eerst weer zien verdrinken voordat deze put gedempt werd. Hij ligt er wel ontspannen bij voor "een raar figuur", en aan het loopje van die agent te zien gaat Ergün voorlopig nergens heen. Hadden we de antagonist in dit slechte script maar nooit leren kennen. Maar wie is die antagonist precies, is de vraag voor thuisrecensenten. Is dat Ergün, of is dat de samenleving waarin Ergün net zo lang rond kon dolen totdat hij het echt niet meer wist, en dat op een argeloos schoonmakersechtpaar afreageerde?