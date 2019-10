We dachten 'ah, een bekende van de politie, die is zo gevonden & gepakt', maar ook dat uurtje extra vannacht was nog niet genoeg om de voortvluchtige Ergün Senarabaci in te rekenen voor zijn vermoedde betrokkenheid bij de dubbele moord op Gina en Marinus Visser uit Slochteren, het echtpaar dat de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep schoon hield. (Marinus werd daarmee nog beste medewerker van het jaar in 2014.)

Over de omstandigheden waarin ze vermoord zijn, is nog weinig bekend. Gerucht gaat dat ze "compleet toegetakeld" zijn in wat vermoedelijk een "mislukte overval" is geweest. De verdachte maakt ondertussen zelf ook furore als slachtoffer: het is een Verwarde Man, en zijn familie kan niet geloven dat de Rotterdammer tot zoiets in staat is. Ze wisten niet eens wat hij in Groningen te zoeken had.

Wel is bekend dat hij in Groningen uit een hotel is gezet (roken op de kamer) en door de politie is aangehouden wegens rijden onder invloed van cannabis. Hij is al langer bekend met de kit: "In 2018 stond hij ook in Dordrecht voor de rechter omdat hij diverse agenten had geslagen en geschopt toen hem werd gezegd dat hij een woning moest verlaten. Hij weigerde dat en sloeg om zich heen." Je zóu denken dat je voor zo'n vergrijp nu nog vast zou moeten zitten, maar dit is Nederland. Daar ben je een jaar later op zondagmorgen trending op Twitter, samen met Max 'drie stappen terug' Verstappen, Donald 'We got 'em, later meer' Trump en Abou Bakr 'Alweer dood, ja?' al-Baghdadi, omdat de politie je dringend zoekt voor een dubbele bioscoopmoord. Wat een slechte film.

UPDATE: Senarabaci is gearresteerd en daarbij gewond geraakt, wordt nu naar ziekenhuis gebracht.