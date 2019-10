We onderbreken de uitzending voor belangrijk maatschappeljik nieuws. Op internet is enige beroering aan het ontstaan wegens een motoragent met een sticker op de motor dat hij "niet voor Klaver remt". We nemen hierbij gevoeglijk aan dat het 'groene blaadje' een Klaver is. Dat is niet zo netjes van de agent, vinden veel mensen. En er wordt door de morele internetgoegemeente alweer luidkeels om ontslag voor de agent geroepen danwel afgevraagd of dit geen hoax is. Onbekend is of de motoragent zelf de sticker op zijn motor geplakt heeft danwel een jolige protestboer. Wat Jesse Klaver er zelf van vindt weten we (nog) niet. Klaver bevindt zich in een Ethiopisch safehouse na belaagd te zijn door woedende Ethiopische boeren, die boos waren dat Klaver weer eens het vliegtuig had genomen. Later meer.