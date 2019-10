De boerenactievoerders van FDF zijn piswoest op de zuivelindustrie. Volgens een persbericht op de FDF-site bereiden FrieslandCampina en ZuivelNL/NZO een desastreus plan voor om de stikstofcrisis op te lossen. Het zou voor boeren ongunstig uitpakken omdat ze dan allemaal nieuwe vergunningen aan moeten vragen. Nu dreigt FDF elf met naam en toenaam genoemde vertegenwoordigers van die organisaties (en van LTO) met 'harde acties'. Van dat soort dreigementen komt een beetje een onwelriekende mestgeur, vandaar dat Bart van Kemp van Agractie (dat door FDF wel in het persbericht wordt genoemd) tegen het AD op de rem van zijn trekker trapt. ""Wij hebben hier als Agractie niets mee te maken, daar laten we het bij’’, aldus woordvoerder Bart Kemp. Hij laat in het midden of zijn organisatie het protest tegen het stikstofplan steunt. Ook heeft Kemp geen mening over de oproep om bestuurders uit de zuivelsector zoveel mogelijk persoonlijk te benaderen." Ondertussen zijn de acties al begonnen, en hebben een aantal boze boeren het parkeerterrein (en de voordeur) van FrieslandCampina in Amersfoort geblokkeerd. FrieslandCampina meldt aan RTV Oost dat er nog geen helemaal geen plan naar Den Haag is gestuurd. Wordt vervolgd.

Nou nou nou