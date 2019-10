Want die Europa League, dat is een soort vaas waar heel veel bier in past. We trappen af met Feyenoord op bezoek bij Young Boys (Zwitserland) en het daklozenelftal van AZ in Den Haag tegen de Kazachen van Astana, allebei om 18.55 uur, en dan om 21.00 uur ook nog eens PSV tegen de Alpenbroeders van Linz. Wat betreft die Feyenoorders, de supporters worden allemaal tegengehouden bij de grens en heb je een fout shirtje aan mag je weer terug. Als de Zwitserse politie die elf draken op het veld nou ook even tegen kan houden, bij de ondergrens, zou dat mooi zijn. AZ, dat is het vrolijkste kindje van de klas, met Calvin Stengs als uitblinker. Toch vermoeden we zo dat Stengs wat anders aan z'n hoofd heeft want er gingen wat filmpjes rond van z'n vriendin, Beau de Boer, dochter van, en wat we zagen was vermoedelijk niet Calvins stengel. Maar ja wat weten wij nou. En dan als uitsmijter nog PSV, dat regelmatig speelt met Jorrit Hendrix, en dan kan Mark van Bommel wel allerlei dingen roepen over 'balansbewaker' maar als je voetbalt met Hendrix in de basisopstelling verdien je het gewoon om voor eeuwig weg te kwijnen in de verschrikkelijke hel van de Europa League. Feyenoord & PSV op RTL7, AZ op FOX. Zin in.

