Apeldoorn, het dorp van de nationale intocht, het dorp waar Zwarte Piet Helper door de burgemeester vakkundig uit de geschiedenis wordt gegumd en tevens het dorp waar de bevolking helemaal geen zin heeft in de malle fratsen van een stuk of dertig beroepszeurpieten uit Amsterdam, hun krakkemikkige stinkdiesel en hun indoctrinatievehikel helper-NTR. Sinterklaasverhuur Apeldoorn kreeg 60 aanvragen om rond 5 december een Sint & Piet te leveren en álle particulieren vroegen om een Zwarte Piet. "Mensen vragen bij het boeken van een huisbezoek expliciet om Zwarte Piet", aldus directeur André de Heij. Bestuurslid Richard Groot Koerkamp van concurrerend bedrijf Sint en Piet '84 had na een dag al 69 gemiste oproepen. "We hebben niet één verzoek om roetveegpieten gehad."

"Op de vraag of dat überhaupt mogelijk is, volgt een politiek correct antwoord. 'Dat is niet aan de orde'."

En zo zien we maar weer, dit land is al dat gezeik over die opdringerig in de markt geplaatste roetveegkneus helemaal zat. C'est ca.