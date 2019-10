Behoeft dit minuutje hardcore hypocrisie nog enige toelichting, of is het fully self-explanatory? D66-krultang Sophie in 't Geld verkondigde in her personal opinion bij BBC Newsnight dat een referendum (!) over BoJo's Brexitdeal echt een heel goed idee is (!!), want de vorige keer stemde de meerderheid tegen haar partijlijn en dat kan niet de bedoeling zijn in de moderne EUristocratie. In ons eigen Nederland werd """verkeerd stemmen""" de Doodsteek66 voor het referendum, maar in Engeland mogen de Britten het nog één keer opnieuw proberen van Sophie. Kijken of ze deze keer wél goed stemmen. WEET JE WIE OOK EEN PIEPELS VOOT WILDE, SOOF?