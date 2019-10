"We were called by colleagues from the ambulance service shortly before 1.40am this morning Wednesday 23 October following the discovery of a lorry container with people inside at Waterglade Industrial Park, Eastern Avenue, Grays. [maps]

Emergency services arrived but sadly, 39 people were pronounced dead at the scene. Early indications suggest 38 are adults and one aged in their teens.

A 25-year-old-man from Northern Ireland has been arrested on suspicion of murder."

Politiepersbericht: hierrr. Het gaat om een vrachtwagen uit Bulgarije die afgelopen zaterdag het land in kwam. De politie vreest dat identificatie een langdurig proces wordt. De aangehouden man is de bestuurder van de truck.