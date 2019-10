Nou 020 zet je schrap want de boeren komen eraan. Zoals iedereen weet is de stikstofcrisis helemaal niet de schuld van de PvdA, het CDA en Henk Bleker, maar toch vooral van Femke Halsema. Want kijk. Eerst was er geen stikstofcrisis. Toen werd Halsema burgemeester. En nu is er wel een stikstofcrisis. Dus kom maar op naar de hoofdstad, boeren. Wij hebben er zin in: duizend trekkers door de PC Hooftstraat, raadsvragen van BIJ1 over de dekolonisatie van de spandoeken en een continue stroom klagende NIMBY-buurtbewoners op AT5. Gratis tip van ons: bij het NRC Handelsblad schijnen ze hun maatschappelijke meetpunten al jarenlang recht boven stinkende grachtengordelputten te hangen. No farmers no foodtruckfestival!

INSTANT UPDATE: Als het kalf geprotesteerd heeft, dempt Den Haag de het Malieveld. Demo's met trekkers in de toekomst VERBOTEN.